Running | UltrAndoraRun 2021 | risultati e classifiche finali 12 ore e 6 ore

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Un clima mite, con classica temperatura di fine estate, ha accolto i circa 150 appassionati che si sono ritrovati domenica 3 ottobre nella zona del porto di Andora (Savona), per partecipare alla seconda edizione della, competizione inserita nel Gran Prix IUTAe svolta nei formati della 12 Ore e 6 Ore. Nella gara di 12 Ore il successo è andato al portacolori dell’Atletica Franciacorta Mattia Di Beo che con 122,57km ha preceduto Davide Giribaldi (ASD RunRivieraRun, 114,446Km) e Antonio Bacchi (Impossible Target, 106,022Km). Al femminile, tutto secondo pronostico, con il successo della fuoriclasse valdostana Francesca Canepa (Atletica Sandro Calvesi) che ha percorso 111,79km. Podio femminile completato da Francesca Ferraro (Emozioni Sport Team, 101,079km) e Albarosa Fiore (Podistica Torino, 82,755km) Per quanto riguarda invece la 6 Ore, ...

