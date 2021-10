Rumors | Hopson vuole il 51% della controllata Property Services per 5 | 1 miliardi

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 4 ottobre 2021) In arrivo il salvataggio di Evergrande. Il gigante immobiliare cinese sull’orlo del default sotto il peso di un debito di oltre 300di dollari ha sospeso le negoziazioni delle proprie azioni alla borsa di Hong Kong senza fornire alcuna motivazione. E’ stata emessa solo una nota in cui si fa riferimento a “una importante transazione”, in attesaquale è stata sono state sospese le contrattazioni del titolo. Poi è filtrata “una possibile offerta generale di quote nell'azienda". Segui su affaritaliani.it