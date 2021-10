Premiate le ricerche su dolore e temperatura

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato al 66enne statunitense David Julius e al 54enne libanese – con passaporto americano – Ardem Patapoutian. I due scienziati sono stati premiati per la scoperta dei meccanismi fondamentali per la percezione sensoriale. In particolare, ledi Julius e Patapoutian hanno chiarito come le cellule siano in grado di avvertire lae la pressione, cioè la percezione tattile. LE CELLULE COMUNICANO scambiando segnali elettrici generati da squilibri di carica tra … Continua L'articolo proviene da il manifesto.