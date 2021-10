Paragone umilia il M5s | A Milano valgo più di loro Conte? Fa il socio di minoranza del Pd

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 4 ottobre 2021) La soddisfazione, dice lui, prescinde dal senso di rivincita. "Sono felice perché due mesi neppure esistevamo, come movimento politico, e ora rischiamo di entrare in Consiglio comunale a". E però basta sollecitarlo un attimo, Gianluigi, perché si distragga per qualche minuto dall'ansia dello spoglio e si lasci andare. "Ai miei ex compagni del M5s che volete che dica? Le hanno sbagliate tutte", ci spiega il senatore lombardo, che col suo simbolo ("sindaco") e affiancato dalla lista "Grande nord"), ora rischia il colpaccio. Lui, col suo propugnare l'italexit, col suo ammiccare ai No Vax, sta appena sopra al 3 per cento, lo sbarramento che separa i sommersi dai salvati, e il M5s, con la carneade Layla Pavone, rimane inchiodata al 2,8. E' la sua vendetta? "Ma no, perché mai?". Perché dal M5s fu costretto a ...