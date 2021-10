Instagram, WhatsApp e Facebook down: app irraggiungibili (Di lunedì 4 ottobre 2021) «Impossibile caricare il contenuto». «Sei offline». Messaggi che tanti utenti stanno visualizzando sui propri smartphone e pc collegati a Instagram, WhatsApp e Facebook nel pomeriggio di lunedì 4 ottobre. Gli hashtag #WhatsAppdown, #Instagramdown e #Facebookdonw, come spesso succede, sono già diventati trend topic su Twitter. Dopo pochi minuti anche il servizio di messaggistica WhatsApp ha dato gli stessi problemi e lo stesso per Facebook. I disguidi, come segnala downdetector, sono soprattutto estesi alla città di Milano e dintorni e il picco di segnalazioni è arrivato dopo le 17.30. Per WhatsApp e Instagram disguidi anche per invio e ricezione anche a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021) «Impossibile caricare il contenuto». «Sei offline». Messaggi che tanti utenti stanno visualizzando sui propri smartphone e pc collegati anel pomeriggio di lunedì 4 ottobre. Gli hashtag #, #e #donw, come spesso succede, sono già diventati trend topic su Twitter. Dopo pochi minuti anche il servizio di messaggisticaha dato gli stessi problemi e lo stesso per. I disguidi, come segnaladetector, sono soprattutto estesi alla città di Milano e dintorni e il picco di segnalazioni è arrivato dopo le 17.30. Perdisguidi anche per invio e ricezione anche a ...

Advertising

RealEmisKilla : Secondo me da whatsapp e instagram qualche fissato con i vecchi tempi ogni tot stacca la spina al grido di “facciam… - TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - _olracidaras_ : RT @spnlnv: oggi oltre a me, ci sono anche Instagram, whatsapp e facebook in down LOL #whatsappdown #instagramdown - Sally_Cinnamon : RT @annabusonero: utenti di Instagram whatsapp popolo di Facebook Twitter ora #instag… -