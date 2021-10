Il suicidio di John McAfee: internet e teorie del complotto (Di lunedì 4 ottobre 2021) Secondo alcune indiscrezioni, il suicidio dell’evasore fiscale, sostenitore di bitcoin e pioniere del software antivirus John McAfee (1945-2021) – britannico naturalizzato statunitense – ha suscitato, al contempo, cordoglio e nuove teorie del complotto. Dopo aver evaso le tasse e dribblato le autorità statunitensi per molti anni, un tribunale spagnolo aveva ordinato – in prima istanza – l’estradizione di McAfee poche ore prima che venisse trovato morto. Se fosse stato estradato, il 75enne avrebbe dovuto affrontare l’ergastolo negli Stati Uniti d’America. L’ex dipendente e informatore della National Security Agency, Edward Snowden ha criticato l’influenza globale delle forze dell’ordine statunitensi e ha avvertito che la fine prematura di McAfee potrebbe non essere ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 ottobre 2021) Secondo alcune indiscrezioni, ildell’evasore fiscale, sostenitore di bitcoin e pioniere del software antivirus(1945-2021) – britannico naturalizzato statunitense – ha suscitato, al contempo, cordoglio e nuovedel. Dopo aver evaso le tasse e dribblato le autorità statunitensi per molti anni, un tribunale spagnolo aveva ordinato – in prima istanza – l’estradizione dipoche ore prima che venisse trovato morto. Se fosse stato estradato, il 75enne avrebbe dovuto affrontare l’ergastolo negli Stati Uniti d’America. L’ex dipendente e informatore della National Security Agency, Edward Snowden ha criticato l’influenza globale delle forze dell’ordine statunitensi e ha avvertito che la fine prematura dipotrebbe non essere ...

