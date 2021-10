Il pallone racconta – Situazione immutata in testa (Di lunedì 4 ottobre 2021) Per la rubrica “Il pallone racconta”, l’editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, analizza la settima giornata del campionato di serie A, che si ferma per la sosta per le Nazionali. mc/gtr/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 ottobre 2021) Per la rubrica “Il”, l’editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, analizza la settima giornata del campionato di serie A, che si ferma per la sosta per le Nazionali. mc/gtr/red su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Il pallone racconta – Situazione immutata in testa - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Il pallone racconta - Situazione immutata in testa - - BenCross111 : RT @RadioMDN: IL PALLONE RACCONTA E76-Thomas Hässler. Ritorna #ilpalloneracconta, episodo dedicato al tedesco in miniatura. «Gli allenatori… - BennyAleMagno : RT @RadioMDN: IL PALLONE RACCONTA E76-Thomas Hässler. Ritorna #ilpalloneracconta, episodo dedicato al tedesco in miniatura. «Gli allenatori… - BenitoCruz72 : RT @RadioMDN: IL PALLONE RACCONTA E76-Thomas Hässler. Ritorna #ilpalloneracconta, episodo dedicato al tedesco in miniatura. «Gli allenatori… -