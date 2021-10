Highlights e gol Picerno-Catania 0-1, Serie C 2021/2022 (VIDEO) (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Picerno-Catania 0-1, match valido per la settima giornata della Serie C 2021/2022. Gara non troppo esaltante quella tra Picerno e Catania che si chiude con un’importante vittoria degli ospiti. Ospiti quasi mai pericolosi e lucani che provano a prendere le redini del match, in maniera molto blanda però, per tutto il tempo. Mentre il match sembra incanalarsi in uno scialbo 0-0, viene risolto da Moro negli ultimi 10 minuti di gara. Con questi 3 punti il Catania si allontana dalla zona retrocessione, e si piazza alle spalle dello stesso Picerno, ora lontano un solo punto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ilcon glie i gol di0-1, match valido per la settima giornata della. Gara non troppo esaltante quella trache si chiude con un’importante vittoria degli ospiti. Ospiti quasi mai pericolosi e lucani che provano a prendere le redini del match, in maniera molto blanda però, per tutto il tempo. Mentre il match sembra incanalarsi in uno scialbo 0-0, viene risolto da Moro negli ultimi 10 minuti di gara. Con questi 3 punti ilsi allontana dalla zona retrocessione, e si piazza alle spalle dello stesso, ora lontano un solo punto. SportFace.

