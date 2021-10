Guasto ad un oleodotto, in California la marea nera uccide centinaia di pesci e uccelli – Il video (Di lunedì 4 ottobre 2021) Un Guasto a un oleodotto offshore non lontano da Huntington Beach ha causato una “marea nera” sulle coste della California, facendo temere un potenziale disastro ecologico. Alcune spiagge – riporta la Cnn – sono state chiuse e diversi uccelli sono stati trovati morti a riva durante i sopralluoghi. Sono 126mila i galloni di petrolio riversatisi nell’Oceano Pacifico al largo della costa della contea di Orange. Hanno creato una chiazza di petrolio di 13 miglia quadrate. pesci e uccelli morti si sono arenati in alcune zone, mentre si cerca di contenere la chiazza che si estende fino a Newport Beach. Secondo i funzionari locali, la perdita si è verificata a tre miglia al largo della costa di Newport Beach, per un Guasto in un ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 ottobre 2021) Una unoffshore non lontano da Huntington Beach ha causato una “” sulle coste della, facendo temere un potenziale disastro ecologico. Alcune spiagge – riporta la Cnn – sono state chiuse e diversisono stati trovati morti a riva durante i sopralluoghi. Sono 126mila i galloni di petrolio riversatisi nell’Oceano Pacifico al largo della costa della contea di Orange. Hanno creato una chiazza di petrolio di 13 miglia quadrate.morti si sono arenati in alcune zone, mentre si cerca di contenere la chiazza che si estende fino a Newport Beach. Secondo i funzionari locali, la perdita si è verificata a tre miglia al largo della costa di Newport Beach, per unin un ...

