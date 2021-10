GF Vip 6, Ainett Stephens: il dramma che le ha distrutto la vita (Di lunedì 4 ottobre 2021) A chi segue il Grande Fratello Vip 6, di certo non sarà sfuggito il velo di tristezza di Ainett Stephens. Fino a oggi, nella Casa del GF Vip si è parlato della modella venezuelana solo per via delle avances di Amedeo Goria e per la lite furibonda con Soleil Sorge, ma nella nuova puntata in diretta si parlerà di un dramma che ha distrutto la vita della modella e del suo dolore più grande, quello legato alla malattia del figlio Christopher, di chi ha parlato anche in una recente intervista rilasciata a “Verissimo”. GF Vip, Manuel Bortuzzo non sta bene: il nuotatore si isola Febbre e dolori per il concorrente del Grande Fratello Vip che si è isolato in una stanza messa a disposizione per lui GF Vip ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 4 ottobre 2021) A chi segue il Grande Fratello Vip 6, di certo non sarà sfuggito il velo di tristezza di. Fino a oggi, nella Casa del GF Vip si è parlato della modella venezuelana solo per via delle avances di Amedeo Goria e per la lite furibonda con Soleil Sorge, ma nella nuova puntata in diretta si parlerà di unche haladella modella e del suo dolore più grande, quello legato alla malattia del figlio Christopher, di chi ha parlato anche in una recente intervista rilasciata a “Verissimo”. GF Vip, Manuel Bortuzzo non sta bene: il nuotatore si isola Febbre e dolori per il concorrente del Grande Fratello Vip che si è isolato in una stanza messa a disposizione per lui GF Vip ...

