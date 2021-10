Elezioni in tv, ecco come seguirle: quali programmi, reti e orari (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sondaggi, proiezioni, exit poll, inviati sul posto, ospiti in studio. La tv si prepara per le maratone elettorali, alle 15 in punto si chiuderanno le urne di 1.349 comuni. Elezioni Amministrative con inevitabile impatto sul futuro dei principali leader e partiti: chi vincerà a Milano e Roma? E poi ancora si attendono risposte da Napoli, Torino, Trieste, Bologna oltre che dalla Regione Calabria. Le tre testate delle reti generaliste Rai seguiranno ovviamente lo spoglio, a partire dalle 14.50 il Tg1 trasmetterà uno speciale condotto da Francesco Giorgino che proseguirà per l’intero pomeriggio. In serata la rete ammiraglia si affiderà a Bruno Vespa per uno speciale di “Porta a Porta” realizzato in collaborazione con il telegiornale della prima rete. Rai2 attenderà le 18 per dare spazio a un appuntamento del Tg2 condotto da Massimo Martinelli e, oltre alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sondaggi, proiezioni, exit poll, inviati sul posto, ospiti in studio. La tv si prepara per le maratone elettorali, alle 15 in punto si chiuderanno le urne di 1.349 comuni.Amministrative con inevitabile impatto sul futuro dei principali leader e partiti: chi vincerà a Milano e Roma? E poi ancora si attendono risposte da Napoli, Torino, Trieste, Bologna oltre che dalla Regione Calabria. Le tre testate dellegeneraliste Rai seguiranno ovviamente lo spoglio, a partire dalle 14.50 il Tg1 trasmetterà uno speciale condotto da Francesco Giorgino che proseguirà per l’intero pomeriggio. In serata la rete ammiraglia si affiderà a Bruno Vespa per uno speciale di “Porta a Porta” realizzato in collaborazione con il telegiornale della prima rete. Rai2 attenderà le 18 per dare spazio a un appuntamento del Tg2 condotto da Massimo Martinelli e, oltre alle ...

