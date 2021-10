Elezioni Comunali | l’exploit di Fratelli d’Italia | a Torino fa meglio della Lega | a Roma è il primo partito

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Mentre il centrodestra perde terreno,cresce nelle grandi città al voto. A spogli delleancora in corso, si certificano diversi exploit per ildi Giorgia Meloni: aha fatto numeri sette volte maggiori di quelli registrati nel 2016, cinque volte maggiori a Bologna e quattro a Milano. Nel capoluogo piemontese c’è lo scarto più netto: la percentuale è stata del 10,64%, contro l’1,47% delle precedenti amministrative. Qui, con un risultato storico, ildi Meloni sorpassa ladi Matteo Salvini per circa un migliaio di voti. Anche a Milano ildi Meloni arriva al 9,87%, tallonando il Carroccio che registra un leggero calo e segna il 10,85%. Nel capoluogo lombardo Fdi si era ...

Ecco i risultati, in diversi territori ancora provvisori, delle2021 nelle 19 città capoluogo e delle regionali in Calabria. Benevento : il sindaco uscente, Clemente Mastella, va verso il 50 per cento dei voti contro gli altri tre candidati, il ...Napoli, i risultati secondo gli instant poll vedi anche Risultati, gli instant poll delle principali città Secondo gli instant poll elaborati da Quorum/YouTrend ...conquistando sette seggi su dieci del futuro Consiglio comunale. VAI ALL'ARTICOLO Gli abitanti di Castel Giorgio hanno ribadito ancora una volta il loro sostegno al sindaco uscente Andrea Garbini.Niente da fare per Marco Pettazzoni (Orgoglio Centese e Libertà per Cento), l’aspirante primo cittadini ex consigliere comunale di opposizione nello scorso mandato, fuoriuscito della Lega ...