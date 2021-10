Cotolette di ceci vegane e senza glutine pronte in soli 5 minuti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Non siete amanti della carne oppure volete provare qualcosa di nuovo ma non volete togliervi il piacere di una bistecca? Ebbene oggi vi proponiamo una ricetta per fare delledicompletamentema ricchi di gusto e di corposità. Sono assolutamente deliziose e vi raccomandiamo di provarle! di seguito troverete tutti gli ingredienti per comporre lee il procedimento da seguire per formarle. Ingredienti per 2: 100 gr diprecotti qualche semino di finocchietto 1 pizzico di curcuma 1 carota Mezza cipolla piccola 30 gr di parmigiano Pan grattato light sale olio pepe Procedimento Per prima cosa prendiamo un mixer e mettiamo il suo interno igià precotti, aggiungiamo le carote, la cipolla, la curcuma, un pochino di ...