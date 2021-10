Corteo No green pass Milano, processo per direttissima: convalidati 4 arresti. Un manifestante in carcere, altri tre ai domiciliari (Di lunedì 4 ottobre 2021) Erano state cinque le persone arrestate dopo il Corteo No green pass di sabato a Milano. La manifestazione del 2 ottobre aveva visto la partecipazione di almeno 4mila persone. Undici erano stati portati in Questura per essere identificati, nei confronti di cinque – di età compresa tra i 21 e 48 anni – era scattato l’arresto per resistenza aggravata. altri sei manifestanti erano stati indagati a piede libero per vari reati tra cui, oltre sempre a resistenza, manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio e violenza privata. Dopo il processo per direttissima è stata emessa la misura cautelare in carcere per uno degli arresti, che non ha una residenza fissa, per altri tre manifestanti il magistrato ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Erano state cinque le persone arrestate dopo ilNodi sabato a. La manifestazione del 2 ottobre aveva visto la partecipazione di almeno 4mila persone. Undici erano stati portati in Questura per essere identificati, nei confronti di cinque – di età compresa tra i 21 e 48 anni – era scattato l’arresto per resistenza aggravata.sei manifestanti erano stati indagati a piede libero per vari reati tra cui, oltre sempre a resistenza, manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio e violenza privata. Dopo ilperè stata emessa la misura cautelare inper uno degli, che non ha una residenza fissa, pertre manifestanti il magistrato ha ...

