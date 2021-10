Cagliari | Passetti | «Gli uruguaiani arriveranno solo 24 prima della Samp»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il direttore generale del, Mario, ha parlato del momento dei rossoblù, avversaridoria dopo la sosta Mario, direttore generale del, ha parlato del momento dei rossoblù che, dopo la sosta per le nazionali, sfideranno ladoria. Le dichiarazioni raccolte da centotrentuno.com. MOMENTO – «Questo non è il momento in cui bisogna ragionare troppo, la pausa serve per ritrovarsi e lavorare sulla condizione atletica e mentale, ma soprattutto a Mazzarri per conoscere meglio i giocatori. Nelle ultime due settimane ci si è allenati poco e si è giocato tanto: in queste due settimane, anche se purtroppo non con tutto l’organico a disposizione, saranno fondamentali per ripartire e guardare avanti. Il mercato è stato creativo per tutte ...