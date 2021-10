“Ancora lui”. Elisa Isoardi, nuovo fidanzato tra baci e sorprese. E non è uno sconosciuto (Di lunedì 4 ottobre 2021) Elisa Isoardi, ex modella e ora conduttrice televisiva, sembra non tenere più nascosto un autentico ritorno di fiamma, quello con l’imprenditore Alessandro Di Paolo, suo fidanzato già tra il 2019 e il 2020. Pochi giorni fa, infatti, i due sono stati fotografati dai paparazzi di Leggo presso lo stadio Anco Marzio di Ostia, stadio della OstiaMare, squadra di serie D di cui il presidente è il padre di Alessandro di Paolo, Roberto. L’ex conduttrice della prova del cuoco era stata fidanzata, dal 2014 al 2018, con il leader della Lega, Matteo Salvini. Una storia discussa da molti e finita nel momento in cui il leader politico aveva raggiunto l’apice del successo politico diventando ministro dell’Interno. Per motivi di cuore, dato che era stata la stessa Elisa Isoardi a dire che “passavamo troppo poco ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 4 ottobre 2021), ex modella e ora conduttrice televisiva, sembra non tenere più nascosto un autentico ritorno di fiamma, quello con l’imprenditore Alessandro Di Paolo, suogià tra il 2019 e il 2020. Pochi giorni fa, infatti, i due sono stati fotografati dai paparazzi di Leggo presso lo stadio Anco Marzio di Ostia, stadio della OstiaMare, squadra di serie D di cui il presidente è il padre di Alessandro di Paolo, Roberto. L’ex conduttrice della prova del cuoco era stata fidanzata, dal 2014 al 2018, con il leader della Lega, Matteo Salvini. Una storia discussa da molti e finita nel momento in cui il leader politico aveva raggiunto l’apice del successo politico diventando ministro dell’Interno. Per motivi di cuore, dato che era stata la stessaa dire che “passavamo troppo poco ...

