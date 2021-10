Amministrative: Salvini, 'errore scegliere candidati troppo tardi' (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "E' stato un errore scegliere i candidati troppo tardi". Lo dice Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta. "Io pensa che Bernardo, ad esempio, sia un ottimo medico, ma i milanesi abbiano avuto poco tempo per conoscerlo". Lo dice Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta su Rai1. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "E' stato un". Lo dice Matteo, ospite di Porta a Porta. "Io pensa che Bernardo, ad esempio, sia un ottimo medico, ma i milanesi abbiano avuto poco tempo per conoscerlo". Lo dice Matteo, ospite di Porta a Porta su Rai1.

