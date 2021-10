Amici 21, provvedimento disciplinare in arrivo per 4 allievi: ecco perché (Di lunedì 4 ottobre 2021) Un provvedimento disciplinare è in arrivo per due ballerini e due cantanti della scuola di Amici 21. La produzione del talent ha convocato tutti i ragazzi davanti alla tv e ha mostrato loro le immagini delle condizioni della Casetta a meno di un mese dall’inizio del programma. Dalle immagini traspariva lo stato di perenne disordine e sporcizia dell’abitazione e la produzione ha precisato che la situazione è questa sin dal primo giorno ma se in un primo momento si è voluto soprassedere dando tempo ai ragazzi di sistemarsi, adesso la situazione è diventata ingiustificabile e proprio per questo motivo è arrivato il provvedimento disciplinare. La scelta della produzione è quella di mandare direttamente in sfida due ballerini e due cantanti a sorteggio tra tutti gli attuali ... Leggi su isaechia (Di lunedì 4 ottobre 2021) Unè inper due ballerini e due cantanti della scuola di21. La produzione del talent ha convocato tutti i ragazzi davanti alla tv e ha mostrato loro le immagini delle condizioni della Casetta a meno di un mese dall’inizio del programma. Dalle immagini traspariva lo stato di perenne disordine e sporcizia dell’abitazione e la produzione ha precisato che la situazione è questa sin dal primo giorno ma se in un primo momento si è voluto soprassedere dando tempo ai ragazzi di sistemarsi, adesso la situazione è diventata ingiustificabile e proprio per questo motivo è arrivato il. La scelta della produzione è quella di mandare direttamente in sfida due ballerini e due cantanti a sorteggio tra tutti gli attuali ...

