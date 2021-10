Sophia Loren: Joan Collins e la battuta sui suoi denti: "Non mi parlerà più" (Di domenica 3 ottobre 2021) Nessuno sfugge ai pungenti commenti di Joan Collins, compresa la nostra Sophia Loren: ecco cosa ha scritto nel libro My Unapologetic Diaries. Joan Collins, la perfida Alexis Colby di Dynasty, è ancora più graffiante come scrittrice: l'attrice ha pubblicato un libro e nessun personaggio celebre, da Donald Trump a Elizabeth Taylor alla nostra Sophia Loren, sfugge alle sue osservazioni. La Loren in particolare, come ammette la stessa Collins, potrebbe toglierle il saluto. My Unapologetic Diaries è un libro di Joan Collins basato sui suoi diari scritti tra il 1989 e il 2009. Nel corso degli anni l'attrice riportava le sue impressioni in tempo reale su un miniregistratore e ... Leggi su movieplayer (Di domenica 3 ottobre 2021) Nessuno sfugge ai pungenti commenti di, compresa la nostra: ecco cosa ha scritto nel libro My Unapologetic Diaries., la perfida Alexis Colby di Dynasty, è ancora più graffiante come scrittrice: l'attrice ha pubblicato un libro e nessun personaggio celebre, da Donald Trump a Elizabeth Taylor alla nostra, sfugge alle sue osservazioni. Lain particolare, come ammette la stessa, potrebbe toglierle il saluto. My Unapologetic Diaries è un libro dibasato suidiari scritti tra il 1989 e il 2009. Nel corso degli anni l'attrice riportava le sue impressioni in tempo reale su un miniregistratore e ...

