Roma, Mourinho: "Al progetto serve tempo, dobbiamo far crescere i giovani" (Di domenica 3 ottobre 2021) Roma - José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio del match di Roma - Empoli: "Darboe è un bravo giocatore e giovane, lavora per giocare e per crescere. Non ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 3 ottobre 2021)- Joséè intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio del match di- Empoli: "Darboe è un bravo giocatore e giovane, lavora per giocare e per. Non ...

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaEmpoli ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - Gazzetta_it : Roma, nuovo “sgarbo” alla Lega: domani con l’Empoli torna l’inno che vuole Mou - angelomangiante : Nicola Zalewsky ha appena 19 anni e già esordito nella Roma di Mourinho. Purtroppo suo papà ha appena perso la bat… - AliprandiJacopo : Non era quotato. Il gol del capitano della Roma il giorno dopo la firma del rinnovo. #Pellegrini sta diventando u… - Lorenzored17 : @ccanggg Inizialmente per tenermi aggiornato sulle notizie, Shy e Propaganda Live hanno influito molto. Sono entrat… -