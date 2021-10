Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner vincendo l’ATP 250 di Sofia? Montepremi e cifre (Di domenica 3 ottobre 2021) Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 250 di Sòfia, sconfiggendo il francese Gael Monfils con un perentorio 6-3, 6-4 nella finale andata in scena sul cemento indoor della capitale bulgara. Il tennista italiano si è imposto in questa competizione per la seconda edizione consecutiva, riuscendo così a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. Il 20enne ha così difeso i punti nel ranking ATP, si conferma al 14mo posto nella classifica mondiale e può continuare a inseguire la qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto giocatori della stagione. L’altoatesino è risultato impeccabile contro un avversario ostico come il transalpino ed è stato bravo a comandare l’atto conclusivo, dopo che nei turni precedenti aveva sofferto un po’ più del previsto. Il nostro portacolori ha così messo le mani sul quarto titolo in ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021)ha vinto il torneo ATP 250 di Sòfia, sconfiggendo il francese Gael Monfils con un perentorio 6-3, 6-4 nella finale andata in scena sul cemento indoor della capitale bulgara. Il tennista italiano si è imposto in questa competizione per la seconda edizione consecutiva, riuscendo così a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. Il 20enne ha così difeso i punti nel ranking ATP, si conferma al 14mo posto nella classifica mondiale e può continuare a inseguire la qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto giocatori della stagione. L’altoatesino è risultato impeccabile contro un avversario ostico come il transalpino ed è stato bravo a comandare l’atto conclusivo, dopo che nei turni precedenti aveva sofferto un po’ più del previsto. Il nostro portacolori ha così messo le mani sul quarto titolo in ...

