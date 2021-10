Pete Doherty si è sposato, le foto delle nozze segrete con Katia de Vidas (Di domenica 3 ottobre 2021) Pete Doherty, 42 anni, si è sposato in segreto nel week end con la compagna storica Katia de Vidas. I due, legati dal 2012 (lei suona pianoforte e tastiera nella band Puta Madres di Doherty), avevano ufficializzato il fidanzamento giusto pochi giorni fa con un anello spuntato al dito di lei e rimbalzato sui social. Nessuno si aspettava però che sarebbero andati all’altare così in fretta. Nemmeno la cugina di lei, Julia Mallet, che postando su Facebook la prima foto del matrimonio ha scritto: «Quando scopri che tua cugina si è sposata durante la notte! Congratulazioni Katia e Pete Doherty!». Quindi altre immagini sono state condivise da AmyJo Doherty, la sorella del cantante, ex frontman dei Libertines. Leggi su vanityfair (Di domenica 3 ottobre 2021) Pete Doherty, 42 anni, si è sposato in segreto nel week end con la compagna storica Katia de Vidas. I due, legati dal 2012 (lei suona pianoforte e tastiera nella band Puta Madres di Doherty), avevano ufficializzato il fidanzamento giusto pochi giorni fa con un anello spuntato al dito di lei e rimbalzato sui social. Nessuno si aspettava però che sarebbero andati all’altare così in fretta. Nemmeno la cugina di lei, Julia Mallet, che postando su Facebook la prima foto del matrimonio ha scritto: «Quando scopri che tua cugina si è sposata durante la notte! Congratulazioni Katia e Pete Doherty!». Quindi altre immagini sono state condivise da AmyJo Doherty, la sorella del cantante, ex frontman dei Libertines.

