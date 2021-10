Mourinho a Spalletti | siparietto in tv | Che le vuoi vincere tutte?

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @INTER291103: Show di Mourinho e Spalletti a DAZN: «Grande Spallettone […] devi perdere la prossima!» - _alenuzzo : RT @marifcinter: Mourinho: “Grande Spallettone. Ma che vuoi vincere tutte le partite?” Spalletti: “Ma stai bono te che sei pericoloso” Mo… - sgo85829990 : RT @AliprandiJacopo: Scherzi e battute. Ma è già #RomaNapoli #Mourinho #Spalletti #ASRoma - DONFREDSTLOT : RT @sportmediaset: Roma, #Mourinho: 'Solidi e compatti. Ho detto a Zaniolo di reagire'. Poi scherza con Spalletti. #SportMediaset https://… - ge_software : RT @teddi28: “Graaaaande Spallettone” Io ancora lo amo. Tantissimo. ???? #mourinho #spalletti -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho Spalletti

ROMA - Manca sempre meno al big match tra Roma e Napoli, in programma il prossimo 24 ottobre. Ma intanto Josée Lucianohanno già avuto un primo faccia a faccia. I due tecnici si sono incrociati sugli schermi di Dazn dove si sono lasciati andare a complimenti e battute. "Grande Spallettone, ...replica gettando nella mischia Mertens e Petagna per Osimhen e Fabian. Finale con la ... Dopo il derby perso e gli strascichi polemici, la Roma di Josériprende in suo cammino in ...Simpatico siparietto in TV tra José Mourinho e Luciano Spalletti dopo le vittorie di Roma e Napoli rispettivamente contro Empoli e Fiorentina ...Luciano Spalletti è primo con il suo Napoli. Sette vittorie su 7 per la formazione partenopea che ha vinto anche contro la Fiorentina, a Firenze. Al termine della sfida del Franchi, il tecnico ...