L' incendio fa crollare il ' Ponte di ferro' | a Roma caos e tanta rabbia

(Di domenica 3 ottobre 2021) Ildell'Industria, noto anche come "di" è stato divorato da un vastoscoppiato questa notte in zona Ostiense a. La struttura è apparsa in fiamme in foto e video ...

Advertising

GassmanGassmann : Incendio colpisce il famoso ponte di ferro di Roma ,facendone crollare le passerelle laterali… impressionante. - BELLASICILIAN12 : RT @GassmanGassmann: Incendio colpisce il famoso ponte di ferro di Roma ,facendone crollare le passerelle laterali… impressionante. https:/… - fedeperaz : RT @GassmanGassmann: Incendio colpisce il famoso ponte di ferro di Roma ,facendone crollare le passerelle laterali… impressionante. https:/… - norditalia2020 : RT @GassmanGassmann: Incendio colpisce il famoso ponte di ferro di Roma ,facendone crollare le passerelle laterali… impressionante. https:/… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Roma, la diretta dal ponte crollato -

Ultime Notizie dalla rete : incendio crollare

Il Ponte dell'Industria, noto anche come "Ponte di ferro" è stato divorato da un vastoscoppiato questa notte in zona Ostiense a Roma. La struttura è apparsa in fiamme in foto e ...- A...Insomma, per l'epoca un'opera avveniristica, cancellata in pratica da unmolto violento, ... il complesso non dovrebbe. Di sicuro però nulla sarà come prima e ci sarà bisogno di un ...Il rogo è scoppiato sul cosiddetto ponte dell'industria per l'esplosione di alcune tubature di gas. Black out nel quartiere e interrotta un'importante via di collegamento nella Capitale ...(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2021 Incendio nella notte romana sul Ponte dell'Industria in zona Ostiense. La struttura, gravemente danneggiata dalla fiamme, è parzialmente ...