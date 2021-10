L’annunciata rivoluzione di Fuortes in Rai ancora non c’è: e intanto le nomine potrebbero slittare (Di domenica 3 ottobre 2021) Dopo una partenza “napoleonica” da parte del neo Amministratore delegato Carlo Fuortes, il suo piglio decisionista ha perso via via intensità: frenata e cambio di programma sugli inviati a seguito del Santo Padre. Nove nomine = 9 uomini alla faccia delle pari opportunità rivendicate in commissione di vigilanza dalla presidente Soldi. Mauro Corona che torna con tutti gli onori a CartaBianca dopo aver dato della gallina alla conduttrice del programma. Si rinuncia alla querela a Fedez che venne annunciata dal direttore Franco Di Mare e dall’AD Fabrizio Salini. Nemmeno una parola sul caso Varriale. Piano industriale che si preannuncia fotocopia di quello del duo Salini-Foa. Per non parlare poi del “nuovo corso della comunicazione”: prima decisione assunta, il tentativo di ridurre le conferenze stampa, decisione che ha scatenato le perplessità di big del ... Leggi su tpi (Di domenica 3 ottobre 2021) Dopo una partenza “napoleonica” da parte del neo Amministratore delegato Carlo, il suo piglio decisionista ha perso via via intensità: frenata e cambio di programma sugli inviati a seguito del Santo Padre. Nove= 9 uomini alla faccia delle pari opportunità rivendicate in commissione di vigilanza dalla presidente Soldi. Mauro Corona che torna con tutti gli onori a CartaBianca dopo aver dato della gallina alla conduttrice del programma. Si rinuncia alla querela a Fedez che venne annunciata dal direttore Franco Di Mare e dall’AD Fabrizio Salini. Nemmeno una parola sul caso Varriale. Piano industriale che si preannuncia fotocopia di quello del duo Salini-Foa. Per non parlare poi del “nuovo corso della comunicazione”: prima decisione assunta, il tentativo di ridurre le conferenze stampa, decisione che ha scatenato le perplessità di big del ...

