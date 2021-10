La Fazenda, Le Iene volano in Brasile per parlare con Dayane Mello: “Vogliamo sapere se sta bene” (Di domenica 3 ottobre 2021) Dopo le molestie subite da Dayane Mello nel reality show La Fazenda, Le Iene hanno deciso di recarsi in Brasile per far luce sulla vicenda. Ieri sera il profilo Instagram ufficiale della trasmissione ha pubblicato un’anticipazione di quello che probabilmente andrà in onda martedì in prima serata. La Iena, Roberta Rei, ha dichiarato: Ciao Ragazzi io sono a San Paolo in Brasile e questa è La Fazenda, la sede del reality. Noi siamo qui perché abbiamo provato in tutti i modi a contattare Record tv ma nessuno ci ha voluto rispondere e quindi ci proviamo così. Noi Vogliamo sapere se Dayane sta bene e se è stata realmente informata di quanto accaduto e se voglia o meno restare ancora nella ... Leggi su isaechia (Di domenica 3 ottobre 2021) Dopo le molestie subite danel reality show La, Lehanno deciso di recarsi inper far luce sulla vicenda. Ieri sera il profilo Instagram ufficiale della trasmissione ha pubblicato un’anticipazione di quello che probabilmente andrà in onda martedì in prima serata. La Iena, Roberta Rei, ha dichiarato: Ciao Ragazzi io sono a San Paolo ine questa è La, la sede del reality. Noi siamo qui perché abbiamo provato in tutti i modi a contattare Record tv ma nessuno ci ha voluto rispondere e quindi ci proviamo così. Noisestae se è stata realmente informata di quanto accaduto e se voglia o meno restare ancora nella ...

