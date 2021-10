Il Milan dimentica l’Atletico e cala il tris contro l’Atalanta (Di domenica 3 ottobre 2021) Il Milan conquista a Bergamo i tre punti in una partita che riesce subito indirizzare nella giusta direzione. I rossoneri si portano al secondo posto in classifica Con una prestazione… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 3 ottobre 2021) Ilconquista a Bergamo i tre punti in una partita che riesce subito indirizzare nella giusta direzione. I rossoneri si portano al secondo posto in classifica Con una prestazione… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

junews24com : Matri 'dimentica' la Juve: l'ex attaccante ha fatto la sua previsione - - gloriacaponi2 : RT @smiletiziano1: La prima volta che ho visto Zlatan avevo 13 anni, giocava nel Milan e la sua vittoria per lo scudetto difficilmente si d… - smiletiziano1 : La prima volta che ho visto Zlatan avevo 13 anni, giocava nel Milan e la sua vittoria per lo scudetto difficilmente… - matteo_milan91 : @Smgii1908 Adriano non si dimentica proprio, però è giusto che sia una pagina chiusa come dico da tempo, rimarrà se… - Milannews24_com : #Dionisi si dimentica del #Milan ?? -