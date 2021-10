WindTre, in Lombardia Rete ancora più veloce con il 5G (Di sabato 2 ottobre 2021) MILANO – WindTre espande la propria copertura con tecnologia 5G TDD in Lombardia e raggiunge le città di Milano, Bergamo, Lodi, Mantova, Monza, Pavia e Crema. Coperti, inoltre, i Comuni di Sesto S. Giovanni, Legnano, Rho, Paderno Dugnano, Cologno Monzese, Rozzano, San Giuliano Milanese, Pioltello, Corsico, Segrate, Abbiategrasso, San Donato Milanese e Cernusco sul Naviglio, nell’area metropolitana di Milano, Seregno, Lissone, Desio, Cesano Maderno, Limbiate e Brugherio, in Brianza, Saronno e Gallarate, nel Varesotto. L’azienda, guidata da Jeffrey Hedberg, conferma l’impegno ad estendere i servizi di connettività ultrabroadband mobile sul territorio nazionale per collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie al 5G TDD. Si tratta di una tecnologia che permette, in particolare, di usufruire ... Leggi su lopinionista (Di sabato 2 ottobre 2021) MILANO –espande la propria copertura con tecnologia 5G TDD ine raggiunge le città di Milano, Bergamo, Lodi, Mantova, Monza, Pavia e Crema. Coperti, inoltre, i Comuni di Sesto S. Giovanni, Legnano, Rho, Paderno Dugnano, Cologno Monzese, Rozzano, San Giuliano Milanese, Pioltello, Corsico, Segrate, Abbiategrasso, San Donato Milanese e Cernusco sul Naviglio, nell’area metropolitana di Milano, Seregno, Lissone, Desio, Cesano Maderno, Limbiate e Brugherio, in Brianza, Saronno e Gallarate, nel Varesotto. L’azienda, guidata da Jeffrey Hedberg, conferma l’impegno ad estendere i servizi di connettività ultrabroadband mobile sul territorio nazionale per collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie al 5G TDD. Si tratta di una tecnologia che permette, in particolare, di usufruire ...

Advertising

bitcityit : WindTre: in Lombardia rete ancora più veloce con il 5G: La tecnologia 5G TDD di WindTre arriva a Milano, Bergamo, L… - infoitscienza : La tecnologia 5G TDD di WINDTRE sbarca in Lombardia: ecco dove trovarla - infoitscienza : Windtre sempre più veloce in Lombardia: estesa la copertura 5G TDD - infoitscienza : WindTre in Lombardia ancora più veloce con il 5g. - Mondo3 : Windtre sempre più veloce in Lombardia: estesa la copertura 5G TDD -