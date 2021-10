Liga, l’Atletico stende il Barcellona con le reti di Lemar e Suarez (2-0) (Di sabato 2 ottobre 2021) l’Atletico Madrid batte 2-0 il Barcellona nella gara del sabato sera in Liga, valida per la 8a giornata. Accade tutto nel primo tempo, Lemar apre le marcature al 23? e Suarez trova il suo primo gol dell’ex ai blaugrana al minuto 44. I Colchoneros appaiano i cugini del Real in vetta a 17 punti, ma la squadra di Ancelotti è attesa dal match di domani sul campo dell’Espanyol. Il Barça è nono a quota 12, Koeman sempre più in bilico. Foto: Twitter Atletico Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 ottobre 2021)Madrid batte 2-0 ilnella gara del sabato sera in, valida per la 8a giornata. Accade tutto nel primo tempo,apre le marcature al 23? etrova il suo primo gol dell’ex ai blaugrana al minuto 44. I Colchoneros appaiano i cugini del Real in vetta a 17 punti, ma la squadra di Ancelotti è attesa dal match di domani sul campo dell’Espanyol. Il Barça è nono a quota 12, Koeman sempre più in bilico. Foto: Twitter Atletico Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

