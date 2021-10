I 40 anni di Ibra, golaedor giramondo a caccia di record (Di sabato 2 ottobre 2021) AGI - “Solo Dio può giudicarmi”, recita uno dei suoi tatuaggi in grado di condensare in poche parole 40 anni vissuti senza mezza misure. Amato e odiato, tra colpi di classe e spacconate, cadute e resurrezioni, domenica Zlatan Ibrahimovic compie 40 anni. Un traguardo importante per il goleador giramondo dall'ego smisurato che ha saputo trasformare la propria carriera calcistica in un film d'azione: imprevedibile e mai banale, con un pizzico di magia. Ibracadabra per l'appunto, come l'hanno soprannominato i suoi tifosi, per la capacità di far sembrare semplice l'impossibile. Gol in rovesciata da centrocampo, tacchi coreografici, cannonate dai 30 metri: il campione svedese, in campo come nella vita, ha saputo andare in gol coniugando forza ed eleganza, ambizione e dedizione senza limiti. L'ultimo colpo ... Leggi su agi (Di sabato 2 ottobre 2021) AGI - “Solo Dio può giudicarmi”, recita uno dei suoi tatuaggi in grado di condensare in poche parole 40vissuti senza mezza misure. Amato e odiato, tra colpi di classe e spacconate, cadute e resurrezioni, domenica Zlatanhimovic compie 40. Un traguardo importante per il goleadordall'ego smisurato che ha saputo trasformare la propria carriera calcistica in un film d'azione: imprevedibile e mai banale, con un pizzico di magia.cadabra per l'appunto, come l'hanno soprannominato i suoi tifosi, per la capacità di far sembrare semplice l'impossibile. Gol in rovesciata da centrocampo, tacchi coreografici, cannonate dai 30 metri: il campione svedese, in campo come nella vita, ha saputo andare in gol coniugando forza ed eleganza, ambizione e dedizione senza limiti. L'ultimo colpo ...

