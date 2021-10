X Factor 2021, l’ironico e pungente Protto conquista i giudici con il suo brano surreale e poetico: “Fossi ricco” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il cantautore torinese Protto, che per amore della musica si è licenziato dal posto fisso da statistico per inseguire il suo sogno (“20 giorni prima del Covid, perché avevo una visione proprio da statistico, spero di essere più bravo come musicista”), arriva con la sua ironia tagliente e contagiosa sul palco di #XF2021 – nella terza puntata, ieri sera su Sky e NOW, e sempre disponibile on demand. Si esibisce al pianoforte con il suo inedito “Fossi ricco”, tra cantautorato e jazz, tra ironia e poesia, e conquista 4 sì e i complimenti di tutti (anche se Mika non lo trova sexy…). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il cantautore torinese, che per amore della musica si è licenziato dal posto fisso da statistico per inseguire il suo sogno (“20 giorni prima del Covid, perché avevo una visione proprio da statistico, spero di essere più bravo come musicista”), arriva con la sua ironia tagliente e contagiosa sul palco di #XF– nella terza puntata, ieri sera su Sky e NOW, e sempre disponibile on demand. Si esibisce al pianoforte con il suo inedito “”, tra cantautorato e jazz, tra ironia e poesia, e4 sì e i complimenti di tutti (anche se Mika non lo trova sexy…). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

