Serie A, dove vedere la settima giornata di campionato in tv? (Di venerdì 1 ottobre 2021) La settima giornata di Serie A scatterà stasera con l’anticipo fra Cagliari e Venezia. Sabato pomeriggio il derby della Mole fra Torino e Juventus. Scatta questa sera alle 20.45 la settima giornata di Serie A con il match fra Cagliari e Venezia. Nella giornata di sabato sono in programma tre anticipi. Alle 15 si parte L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 1 ottobre 2021) LadiA scatterà stasera con l’anticipo fra Cagliari e Venezia. Sabato pomeriggio il derby della Mole fra Torino e Juventus. Scatta questa sera alle 20.45 ladiA con il match fra Cagliari e Venezia. Nelladi sabato sono in programma tre anticipi. Alle 15 si parte L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Rodica17957578 : RT @kiara86769608: di F. Q. | 30 SETTEMBRE 2021 “Una serie di lavatrici”,“imprenditori col giro di nero“,il “black”. E poi“un gruppo trasve… - hxathawaxy : RT @stopridingmyD: E partiva il pippone di 45 min di ep sull'importanza del riciclo e degli house chores ci guardavamo pure le serie TV dov… - itsme399 : RT @Anna26685097: Ecco parlando di cose serie: Marcooooo dove sei? Ormai leggo le anticipazioni sperando di leggere del suo arrivo ed invec… - iamanxiious : non la prof di italiano che ci dice che è brutto guardare anche in TV ciò che viviamo come, serie di medicina, seri… - Lellina82 : RT @Anna26685097: Ecco parlando di cose serie: Marcooooo dove sei? Ormai leggo le anticipazioni sperando di leggere del suo arrivo ed invec… -