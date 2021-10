Salvini: al ballottaggio enormi soddisfazioni (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – A Roma “probabilmente non ce la facciamo a chiuderla al primo turno, ci manca quel pelino, ci arriviamo nettamente in vantaggio e poi al ballottaggio mi toglierò enormi soddisfazioni”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini, a Spinaceto. Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – A Roma “probabilmente non ce la facciamo a chiuderla al primo turno, ci manca quel pelino, ci arriviamo nettamente in vantaggio e poi almi toglierò”. Così il segretario della Lega Matteo, a Spinaceto.

