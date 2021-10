NASCAR | tutto può succedere nell’imprevedibile Talladega

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Chi riuscirà a resistere aè pronto in quel nello Stato dell’Alabama per una prova cruciale nella corsa al titolo 2021. Il ‘Round of 12’ entra nel vivo dopo aver assistito al successo di Denny Hamlin (Gibbs #11) in quel di Las Vegas di settimana scorsa. ‘Dega’ è una competizione ‘jolly’, una gara che tutti possono vincere. Questo appuntamento è un’opportunità per molti, ma anche una prova che può condannare molti protagonisti. Gli incidenti sono infatti una variabile in quello che è il catino più lungo dell’intero calendario. Il catino di Lincoln ha una metratura di 4.281 metri con le curve più pendenti del campionato grazie ad un ‘banking’ che supera i 30° La ‘YellaWood 500’, il nome ufficiale di questo round, è la seconda prova che si tiene in questa stagione. Brad Keselowski (Penske #2) ha vinto in primavera dominando la scena nel ...

Chi riuscirà a resistere a Talladega? Tutto è pronto in quel nello Stato dell'Alabama per una prova cruciale nella corsa al titolo 2021. Il 'Round of 12' entra nel vivo dopo aver assistito al successo ...