Morisi, colpo di scena: il “povero” rumeno era un ricattatore? (Di venerdì 1 ottobre 2021) L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di venerdì 1 ottobre 2021) L'articolo proviene da Nicola Porro.

Advertising

AntoNio89992988 : Vedo 'giornalisti' che fino a 2 giorni fa plaudivano la magistratura perché mandava a processo un ministro della Re… - andreatamponi : Comunque il combinato disposto di #Morisi + #Piazzapulita aka #FanPage sono due colpi inferti alla destra che assom… - me_desaparecido : RT @noitre32: Colpo di scena nell’indagine sul “guru” di Salvini: “La droga non era di Morisi, non può averla ceduta a terzi”: https://t.co… - Konan9190 : @LegaSalvini Droga, gay, e stranieri, tutto quello che combattevate, in un solo colpo Morisi ha mostrato il vostro vero volto ?? - CCKKI : In sintesi: 1. #Salvini ha accusato duramente il colpo #Morisi e sposta l'attenzione su 'guardoni' e gay. 2. tratta… -