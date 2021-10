Advertising

FerdiGiugliano : 'Questo luogo è la rappresentazione tangibile della memoria della Shoah in Italia. Dei mali dell’occupazione nazist… - ItaliaViva : “Ora dobbiamo agire. Abbiamo tantissimo da imparare dalle vostre idee, dai vostri suggerimenti. Abbiamo bisogno di… - Corriere : Draghi incontra Greta Thunberg: «È andata benissimo. L’Italia pronta a scelte audaci su... - FrancoOmoore : RT @MinistroEconom1: Sono bastati pochi mesi ai cittadini italiani per apprezzare l'innegabile differenza tra Mario Monti e Mario Draghi: i… - EmyRoyaleagle : RT @MinistroEconom1: Sono bastati pochi mesi ai cittadini italiani per apprezzare l'innegabile differenza tra Mario Monti e Mario Draghi: i… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

non si stanca di ripetere che la transizione energetica non è una scelta ma una necessità. Ma le parole a Greta Thunberg e a tutti i ragazzi riuniti a Milano per il primo giorno dei ...Matteo Salvini chiede una 'cabina di regia' coordinata da... Conte torna ad essere popolare Mentre il M5s sembra disposto a trasformarsi in una Dc Pd, c'è chi vuole Bonaccini per ...C’è un numero che molte famiglie conoscono bene, quando presentano le dichiarazioni Isee per chiedere sconti sulle tariffe della mensa scolastica dei figli, agevolazioni per l’università o il nuovo as ...FACCIA A FACCIAROMA Mario Draghi ha voluto guardarla in faccia, Greta Thunberg. L'ha invitata ieri mattina alla prefettura di Milano, prima di andare a parlare alla conferenza dei giovani sul clima,..