Maiorca vs Levante: pronostico e probabili formazioni

Il Levante continuerà la sua ricerca della prima vittoria della stagione nella Liga sabato 2 ottobre, quando si recherà per affrontare il Maiorca. I padroni di casa hanno perso le ultime due partite, mentre gli ospiti si trovano a soli quattro punti nelle prime sette partite di campionato. Il calcio di inizio di Maiorca vs Levante è previsto alle 16:15.

Prepartita Maiorca vs Levante: a che punto sono le due squadre?

Maiorca

Dopo aver vinto la promozione dalla seconda divisione la scorsa stagione, il Maiorca ha avuto un impressionante inizio di vita nella massima serie, raccogliendo sette punti nelle prime tre partite, battendo Alaves e Mallorca e pareggiando con il Real Betis. La squadra di Luis Garcia Plaza non è stata però in grado di ...

