Lo smartphone con il display rotondo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Rompere gli schemi per guardare il mondo da un'altra prospettiva è il concetto su cui nasce il Cyrcle Phone 2.0, che riesce nell'intento sfoggiando un display circolare inedito tra gli smartphone. Si tratta di uno schermo touchscreen da 3,45 pollici con risoluzione di 800×800 pixel, che offre una nuova esperienza d'uso, dalla navigazione sul web alla visualizzazione di foto e video, fino al lancio e utilizzo delle applicazioni. Le specifiche tecniche non sono proprio di grido, con 3 gb di ram e 32 gb di storage, espandibili fino a 64 gb, mentre la batteria è di 2000 mAh, con le due fotocamere, frontale e posteriore, con sensori da 13 megapixel e il sistema operativo Android 10. Oltre alle forma, altro segno particolare è l'attenzione all'ambiente, con il guscio esterno composto da un biomateriale ottenuto dal mais e i pulsanti realizzati in poliuretano ...

Ultime Notizie dalla rete : smartphone con Videosorvegliate la casa con YI Dome X Camera, in sconto al 70% ...di registrare video in formato MP4 in H.264 con una risoluzione Full HD a 1080p e 20 fps, e si può accedere alla ripresa in tempo reale o alle registrazioni archiviate in memoria sia da smartphone e ...

WindTre: in Lombardia rete ancora più veloce con il 5G ...4% della popolazione, è possibile attivare una delle soluzioni WindTre voce e internet a partire da 12,99 euro al mese, con 50 Giga in 5G, Priority Pass, minuti illimitati e smartphone 5G incluso. ...

TCL brevetta uno smartphone con la fotocamera che si stacca Telefonino.net Spaccio via smartphone: la guardia di finanza chiude canale Telegram Sulla costa grossetana c'è chi spaccia anche grazie a Telegram. La guardia di finanza ha scoperto un canale che vendeva stupefacenti e, grazie alla ...

Smartphone, che errore facciamo: ecco le app che fanno rivivere il telefono Gratis Bastano delle semplici applicazioni gratuite che tutti quanti possiamo scaricare dal Play Store. Ma è un errore pensare di abbandonare un dispositivo che può tornare ancora utile. Giorno dopo giorno v ...

