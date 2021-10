Isaac Vinales correrà a Portimao

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Il dolore della famigliaè grande, mavuole comunque correre a. A differenza del cugino Maverick, che non se l’è sentita di correre ad Austin,ha deciso di riprendere in mano la sua Kawasaki Superbike. Il catalano sarà regolarmente al via del terz’ultimo round della stagione, con il team Orelac Verdenatura di Nacho Calero. Maverickrinuncia al GP di Austin: ritorno a? L’incidente di Dean Berta ha lasciato il segno su. A Jerez il catalano ha preferito non correre, anche per stare vicino alla famiglia ed al team diretto da Angel, padre di Maverick. A distanza di una settimana, il pilota ha deciso di riprendere l’attività. Gli inviati di ...

Solo tre piloti sono rimasti nel box,, cugino di Dean, Marc Alcoba e Michel Fabrizio. Quest'ultimo, per tanti anni con la SBK e con la Ducati, aveva deciso di tornare a correre dopo uno stop ...In prima fila al minuto di silenzio per la scomparsa di Dean Bertaoltre a tutto il team, Kevin Sabatucci edc'era anche lui, Maverick. Il pilota Aprilia, in procinto di partire per Austin dove disputerà la gara della MotoGP, è corso a Jerez per partecipare alla cerimonia prima di gara ...SBK: Il pilota Orelac tornerà in sella alla sua Kawasaki in Portogallo, mentre Tom Sykes sarà ancora fermo ai box perché dichiarato unfit dopo la visita medica ...Il pilota dell'Aprilia, dopo la tragedia di Jerez, non ha la giusta serenità per affrontare la trasferta americana. L'Aprilia, che ha condiviso la sua decisione, lo sostituirà con il giovane Lorenzo S ...