Elezioni comunali, suppletive e regionali. Come si vota il 3 e 4 ottobre (Di venerdì 1 ottobre 2021) Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si vota in oltre mille comuni, tra cui 6 capoluoghi di Regione (Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino e Trieste) e 14 capoluoghi di provincia. In Calabria si voterà anche per le Elezioni regionali. Si terranno anche le Elezioni suppletive: a Roma si vota per assegnare il seggio vacante del collegio Lazio 1-11 della Camera; l'altra elezione per un seggio a Montecitorio si tiene nel collegio Toscana 12 (Siena e provincia). Le date e gli orariDomenica si vota dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Dopo il primo turno si terranno gli eventuali ballottaggi – 17 e 18 ottobre – nelle città dove al primo turno nessun candidato ha raggiunto la soglia del 50%+1 delle preferenze valide. Le eccezioni: il Trentino ...

