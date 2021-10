Crac banca Etruria, una condanna e 23 assoluzioni ad Arezzo (Di venerdì 1 ottobre 2021) commenta E' di una condanna a 6 anni e di 23 assoluzioni la sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo per il Crac di banca Etruria. La condanna è stata inflitta al finanziere Alberto Rigotti, ex ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 ottobre 2021) commenta E' di unaa 6 anni e di 23la sentenza emessa dal Tribunale diper ildi. Laè stata inflitta al finanziere Alberto Rigotti, ex ...

