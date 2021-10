Covid: Fontana, 'Lombardia ancora in zona bianca, numeri incoraggianti' (Di venerdì 1 ottobre 2021) Milano, 1 ott. (Adnkronos) - La Lombardia si conferma in zona bianca e a rischio basso. “Dal monitoraggio settimanale della Cabina di Iss e Ministero della Salute arrivano dati confortanti”, ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Rispetto alla scorsa settimana scendono infatti sia il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, dal 7 al 6%, che l'incidenza sui 100.000 abitanti che passa da 30 a 26. Stabile quello delle terapie intensive al 4%". Si tratta, continua, di "numeri incoraggianti, che fanno ben sperare considerato che questo trend si mantiene nella nostra regione da oltre tre mesi e che la scuola è ricominciata da più di 15 giorni. Le prossime settimane saranno determinanti per avere conferme ancora più ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Milano, 1 ott. (Adnkronos) - Lasi conferma ine a rischio basso. “Dal monitoraggio settimanale della Cabina di Iss e Ministero della Salute arrivano dati confortanti”, ha detto il presidente della Regione, Attilio. "Rispetto alla scorsa settimana scendono infatti sia il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, dal 7 al 6%, che l'incidenza sui 100.000 abitanti che passa da 30 a 26. Stabile quello delle terapie intensive al 4%". Si tratta, continua, di ", che fanno ben sperare considerato che questo trend si mantiene nella nostra regione da oltre tre mesi e che la scuola è ricominciata da più di 15 giorni. Le prossime settimane saranno determinanti per avere confermepiù ...

