A 16 anni rapina supermarket col complice quindicenne e spacca la testa al figlio del titolare (Di venerdì 1 ottobre 2021) . Due baby rapinatori di 16 e 15 anni sono stati bloccati a Giugliano (Napoli) dopo la rapina a un supermercato; il più grande, fermato dal titolare, ha colpito il figlio dell'imprenditore alla testa con una spranga di ferro causandogli un trauma cranico. Il primo è stato arrestato, il complice è stato denunciato a piede libero. Hanno appena 15 e 16 anni i due baby rapinatori bloccati a Giugliano, in provincia di Napoli, dopo la rapina ad un supermercato. Avevano fatto irruzione col volto coperto e armati di una spranga, nelle fasi concitate della rapina il più grande è stato bloccato dal titolare e ha ferito il figlio dell'uomo alla testa; l'altro si ...

