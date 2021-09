Via Saragat, Mastella: “Accordo con Acer pone fine a vergogna durata 20 anni” (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSu via Saragat interviene il sindaco Clemente Mastella. Che scrive: “La vicenda degli immobili di via Giuseppe Saragat è una delle ferite aperte di questa città. Lì si è consumato non solo uno scempio a cui nessuno, per decenni, è riuscito a dare risposte, ma anche uno stato di sospensione dei diritti di oltre 100 famiglie. Un contenzioso lungo 20 anni tra l’Iacp, poi diventato Acer, e gli assegnatari degli alloggi che, dopo averne pagato il prezzo, non si vedevano riconosciuti il diritto di proprietà. Ieri ho voluto comunicare di persona ai residenti del complesso che finalmente, lo scorso 28 settembre, siamo riusciti a far sottoscrivere un Accordo transattivo con Acer. Ringrazio, per la sensibilità e il senso di giustizia dimostrati, il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSu viainterviene il sindaco Clemente. Che scrive: “La vicenda degli immobili di via Giuseppeè una delle ferite aperte di questa città. Lì si è consumato non solo uno scempio a cui nessuno, per decenni, è riuscito a dare risposte, ma anche uno stato di sospensione dei diritti di oltre 100 famiglie. Un contenzioso lungo 20tra l’Iacp, poi diventato, e gli assegnatari degli alloggi che, dopo averne pagato il prezzo, non si vedevano riconosciuti il diritto di proprietà. Ieri ho voluto comunicare di persona ai residenti del complesso che finalmente, lo scorso 28 settembre, siamo riusciti a far sottoscrivere untransattivo con. Ringrazio, per la sensibilità e il senso di giustizia dimostrati, il ...

