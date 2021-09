Usa: Camera approva la norma per evitare lo shutdown (Di giovedì 30 settembre 2021) Al Congresso americano dopo il Senato anche la Camera ha approvato la misura che evita lo shutdown del governo federale, garantendo fondi fino ai primi di dicembre. Il provvedimento approda ora sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) Al Congresso americano dopo il Senato anche lahato la misura che evita lodel governo federale, garantendo fondi fino ai primi di dicembre. Il provvedimento approda ora sulla ...

