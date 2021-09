Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato a morte in una rissa nel Milanese (Di giovedì 30 settembre 2021) AGI - Un ragazzo di 21 anni è morto nella notte all'ospedale di Monza dopo essere stato accoltellato durante una rissa tra giovani scoppiata a Pessano con Bornago (Milano) in via Monte Grappa. Poco prima della mezzanotte sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Pioltello e il personale del 118: in strada hanno trovato un 16enne con una ferita alla testa, trasportato all'ospedale di Melzo dove è ricoverato non in pericolo di morte, e il 21enne con ferite d'arma da taglio al torace. Per lui non c'è stato nulla da fare. Leggi su agi (Di giovedì 30 settembre 2021) AGI - Undi 21è morto nella notte all'ospedale di Monza dopo esseredurante unatra giovani scoppiata a Pessano con Bornago (Milano) in via Monte Grappa. Poco prima della mezzanotte sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Pioltello e il personale del 118: in strada hanno trovato un 16enne con una ferita alla testa, trasportato all'ospedale di Melzo dove è ricoverato non in pericolo di, e il 21enne con ferite d'arma da taglio al torace. Per lui non c'ènulla da fare.

