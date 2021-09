Smantellata la task force sulle origini del Covid | “Chi era uno di loro” | tutto per insabbiare le la Cina?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) La rivista Lancet è una delle più autorevoli per quanto riguarda la divulgazione scientifica. Eppure non è esente da errori, anche piuttosto imbarazzanti. Come quello commesso con ladi esperti che era stata originariamente costituita con l'obiettivo di analizzare i dati e dare una spiegazione “super partes” sull'origine del. Taleè stata appenaperché si è scoperto che di “super partes” aveva ben poco. Uno dei membri di questo gruppo era il ricercatore britannico Peter Daszak: si è scoperto che in passato aveva collaborato con il laboratorio di Wuhan dal quale potrebbe essere “scappato” il virus. Inoltre Daszak per un periodo è stato anche a capo delladi Lancet e soprat...