Sei una persona che si arrabbia facilmente? Scoprilo con questo test (Di giovedì 30 settembre 2021) Il test della rabbia potrebbe svelarci quanto velocemente presi le staffe: che ne dici, proviamo a vedere che cosa si nasconde in te? Quante volte dobbiamo dirtelo? Se clicchi su CheDonna.it perché hai visto un quadro o un’illustrazione che ti piace… con ogni probabilità non si tratta solo di un quadro o di un’illustrazione! Eh sì, anche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 30 settembre 2021) Ildella rabbia potrebbe svelarci quanto velocemente presi le staffe: che ne dici, proviamo a vedere che cosa si nasconde in te? Quante volte dobbiamo dirtelo? Se clicchi su CheDonna.it perché hai visto un quadro o un’illustrazione che ti piace… con ogni probabilità non si tratta solo di un quadro o di un’illustrazione! Eh sì, anche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

carlaruocco1 : Ancora #mortisullavoro. Ieri altre sei persone sono andate a lavorare per non tornare più a casa. Ognuno di loro è… - lapoelkann_ : Sei la migliore sorella del mondo, ti auguro un bene galattico, gioia, felicità, serenità e pace ??. Non potrei sog… - iononrischio : ??Torna #iononrischio! Il #24ottobre i volontari di protezione civile saranno in più di 500 piazze italiane e sui so… - sunhlowers : @stefansiaa sei una certezza - quellosottonee : < avere una persona che ti ama per come sei, anche con tutti i difetti del mondo 3 -