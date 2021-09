Roma violenta: ragazzo rapinato a colpi di bastone alla metro, un altro aggredito a Tor Cervara (Di giovedì 30 settembre 2021) Episodi di violenza, uno dopo l’altro, continuano a creare tensione a Roma. Gli agenti hanno arrestato un marocchino diciottenne, senza fissa dimora. Dovrà rispondere di tentata rapina e lesioni. Tutto ha avuto luogo nella zona di Tor Cervara. Alcuni passanti hanno segnalato ai poliziotti che un uomo stava aggredendo un giovane con calci e pugni per derubarlo di uno zaino. Tor Cervara, bloccato il diciottenne marocchino Gli uomini in divisa lo hanno bloccato e portato sulla volante. Una volta giunti negli uffici di Prevenzione 90, il 18enne è stato portato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima. Ma la giornata di follia a Roma ha visto un altro episodio di violenza, stavolta nei pressi della fermata metro di Santa Maria del Soccorso. Gli ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 settembre 2021) Episodi di violenza, uno dopo l’, continuano a creare tensione a. Gli agenti hanno arrestato un marocchino diciottenne, senza fissa dimora. Dovrà rispondere di tentata rapina e lesioni. Tutto ha avuto luogo nella zona di Tor. Alcuni passanti hanno segnalato ai poliziotti che un uomo stava aggredendo un giovane con calci e pugni per derubarlo di uno zaino. Tor, bloccato il diciottenne marocchino Gli uomini in divisa lo hanno bloccato e portato sulla volante. Una volta giunti negli uffici di Prevenzione 90, il 18enne è stato portato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima. Ma la giornata di follia aha visto unepisodio di violenza, stavolta nei pressi della fermatadi Santa Maria del Soccorso. Gli ...

