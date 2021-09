Roma, per il centrocampo torna di moda Luis Diaz, ma c'è concorrenza (Di giovedì 30 settembre 2021) La Roma di José Mourinho, come tutti sanno, a gennaio correrà a rinforzare il proprio centrocampo, reparto più volte indicato dallo Special come necessitante di qualche ritocco. I nomi fatti durante la sessione estiva di calciomercato sono stati molti, tra i quali quello del colombiano Luis Diaz, attualmente in forze al Porto. Per il classe ’97 tuttavia cresce la concorrenza: è infatti segnato anche sul taccuino di Barcellona e Liverpool, non proprio due club qualunque. A riportarlo è The Independent, che usa il termine di corsa a tre per il giocatore, titolare della nazionale colombiana. Dopo le buonissime prestazioni nell’ultima Copa América le quotazioni di Diaz sono inevitabilmente salite, portando le squadre europee a informarsi sul suo conto. Leggi su footdata (Di giovedì 30 settembre 2021) Ladi José Mourinho, come tutti sanno, a gennaio correrà a rinforzare il proprio, reparto più volte indicato dallo Special come necessitante di qualche ritocco. I nomi fatti durante la sessione estiva di calciomercato sono stati molti, tra i quali quello del colombiano, attualmente in forze al Porto. Per il classe ’97 tuttavia cresce la: è infatti segnato anche sul taccuino di Barcellona e Liverpool, non proprio due club qualunque. A riportarlo è The Independent, che usa il termine di corsa a tre per il giocatore, titolare della nazionale colombiana. Dopo le buonissime prestazioni nell’ultima Copa América le quotazioni disono inevitabilmente salite, portando le squadre europee a informarsi sul suo conto.

Ultime Notizie dalla rete : Roma per Imprese: Mediobanca, con adesione Monge patto risale al 10 per cento dopo uscita Benetton Roma, 30 set 13:37 - L'assemblea dei partecipanti al patto di consultazione in Mediobanca ha approvato all'unanimità l'ammissione del gruppo Monge con una quota...

Green pass obbligatorio, discoteche e capienze in prossimo Cdm Ad affermarlo il ministro della Salute Roberto Speranza a margine della presentazione, oggi a Roma, ... "Questa settimana abbiamo approvato un documento fondamentale per il futuro del Paese, la nota di ...

Under: “Lasciare la Roma per il Marsiglia la miglior decisione” Corriere dello Sport Clima, Draghi: "Dobbiamo agire adesso" "Dobbiamo agire adesso. Sono convinto che abbiamo tanto da imparare dalle vostre idee, i vostri suggerimenti e la vostra leadership. La vostra mobilitazione è stata di grande impatto, e potete starne ...

Afghanistan, che futuro per i civili? La società civile, infatti, con i suoi intellettuali, artisti, lavoratori di ogni settore, politici, difensori dei diritti umani, è minacciata nella sua stessa incolumità dall’orrore delle milizie arm ...

